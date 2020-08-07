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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 'lı teröristler tespit edildi. Tespit edilen 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

07.08.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,16:11

Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen PKK'lı 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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