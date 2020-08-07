MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen PKK'lı 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/HshUp5xbfh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020
AA
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