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MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Tespit edilen 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

07.08.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,16:11