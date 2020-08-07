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‘Vaka artışı tek bir noktaya ait değil’

‘Vaka artışı tek bir noktaya ait değil’
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Manisa'da da tüm kurumların yetkilileri sahaya çıkarken, her yer kontrol edildi. Manisa'daki denetimlerde vatandaşlar maske konusunda uyarıldı, sosyal mesafeye dikkat çekildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de, denetimlere katılarak vatandaşları tek tek uyardı. Vali Karadeniz, "Artış tek bir noktaya ait değil. Bu tür yanlış algılara da sebebiyet vermeyelim. İlçelerimizden bazılarında ve il merkezimizde biraz artışımız var. Aşağıya çekmek zorundayız. Üst düzey önlemlerin alındığı fabrikalarda bile vakalar var. Tarama çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK
- NERMİN UÇTU

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