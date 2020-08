‘Dünden güçlüyüz yarın daha güçlü olacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a namaz sonrası vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, Ayasofya içinde incelemelerde bulunduktan sonra, dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Beyrut patlamasının failleri kimdir henüz belirlenmiş değil. Kardeş Lübnan halkı ve yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Çok ama çok büyük bir felaket. Benzerini Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Koca Yusuf ile oraya çok çeşitli yardımlar gönderdik. Sağlık Bakanım, Lübnanlı mevkidaşı ile görüşüyor. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız.



BU ANLAŞMANIN KIYMETİ YOK

Yunanistan ile Mısır arasındaki bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan'ın Libya ile kıyıdaş olma konusunda alakası var mı? Mısır'ın alakası var mı? Biz Libya ile bu anlaşmayı yapınca, hepsi işin üstüne atladılar. Biz bunu size karşı yapmadık diyorlar ama olsa da olmasa da, biz Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. En son Dışişleri Bakanım, Maltalı ve Libyalı mevkidaşları ile görüştü. Deniz yetki alanları ile ilgili buralarda hakkı olmayanlar ile görüşmeye gerek görmüyoruz.



YUNANİSTAN ile Mısır arasındaki anlaşmayla ilgili "Hiçbir kıymeti harbiyesi yok" değerlendirmesi yapan Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'eve dön' çağrısının da yadırganacak bir yanı olmadığını söyledi.



ERDOĞAN, ekonomideki gelişmelerle ilgili ise, "Türkiye dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha da güçlü olacağız" dedi.



TÜRKİYE TIRMANIŞTA

ABD, Rusya ve Avrupa ekonomisi korona virüs sonrası çok ciddi zikzaklar yaşıyor. 2002 Kasım'da göreve geldiğimizde, milli gelir 206 milyar dolardı. Şimdi 750 milyar dolara çıktı. O zaman 3581 dolar fert başı gelir vardı, bu 9127 dolara çıktı. 2002'de otomobil satışı 91 bindi. 2019 ise 387 bine çıktı. Türkiye tırmanışta. Açılan şirket sayısı 30 bin civarındayken, 2017'de 85 bin ek şirket açılmış. İstihdam 19 milyon 600 kişiydi. Şu an 28 milyonun üzerinde. Bazı sıkıntılar yok değil. Gözü olup görmeyenler bunu yanlış aktarıyor. Ne kadar yanlış anlatırlarsa anlatsınlar bu tırmanışı devam ettireceğiz. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili karalamalar var, bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Korona virüste, biz 150'ye yakın ülkeye maskeden tuluma ilaçlara kadar her şeyi gönderiyoruz. E bunlar bedelsiz olmuyor. Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Ben özellikle TL'nin oturacağına inanıyorum. Dövizin, altının yerli yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar olur.



TERÖRLE MÜCADELE BEDELSİZ YAPILMIYOR

TÜRKİYE'DE 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi düşünün. Bugün neredeyiz? E terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma sanayiinde ciddi harcamalar yaptık. İHA'larla, SİHA'larla gerek içerde, gerek sınır ötesinde çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz davet ettiler. Ve orada da bizim askerimiz var.



VAKALARIN DÜŞMESİ İÇİN HALKA ÇAĞRI

ERDOĞAN'A artan korona virüs rakamları ve kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği de soruldu. Bu tür kısıtlamaların Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Mesele vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olun" diye konuştu.



"DEVLET BAHÇELİ'NİN DAVETİ YADIRGANACAK BİR ŞEY DEĞİL"

KONUŞMASINDA Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası ile ilgili, "Bizim içimizden birileri de gitti parti kurdular. Şu an Muharrem Bey'in de hakkıdır, eski bir siyasetçidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı davetle ilgili de "Sayın Bahçeli'nin daveti yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum" dedi.

