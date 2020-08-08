KKTC’deki Maraş yıl sonu açılıyor

Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın yıl sonunda sivil yaşama açılması için düğmeye basıldı. Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığı bildirildi. Türkiye'deki temasları sonrasında KKTC'de açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'ın da Maraş'ın açılmasına sıcak baktığını söyledi. Tatar, "Esas olan Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılmasıdır. Bunlar Ankara'daki görüşmelerde netleştirilmiştir" dedi. Bölgenin statüsünün değiştirilmesinden sonra 1974'ten önce Maraş'ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Maraş'taki mülk anlaşmazlıklarıyla KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu ilgilenecek. Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binalar tamir edilecek, bazıları da yeniden inşa edilecek. 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak bilinen şimdilerde ise 'Hayalet Şehir' olarak nitelendirilen Maraş, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla iskana kapatılmıştı.