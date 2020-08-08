Savaş gemilerimiz Akdeniz’e iniyor

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına Türkiye'den yanıt geldi. Türkiye, Antalya'nın Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex ilan ederek yanıt verdi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye'nin Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesi Yunan basınında geniş yer buldu. Bazı internet siteleri haberi "Yayınlanan NAVTEX'e göre, 10-11 Ağustos tarihleri arasında gerçek ateş kullanılarak tatbikatların yapılacağı açıklandı" şeklinde duyurdu.



SİSMİK FAALİYETLERE DEVAM

DOĞU Akdeniz'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen Türkiye, TPAO aracılığıyla bölgedeki etkinliğini artırıyor. Son olarak Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Kıbrıs ile Lübnan arasındaki yeni lokasyonunda sismik tarama faaliyetlerine başladı. Oruç Reis Gemisi Antalya açıklarında demirlerken, Yavuz sondaj gemisinin Selçuklu-1 sahasındaki görevi 18 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin bir süre önce satın aldığı Kanuni sondaj gemisinin birkaç ay içerisinde Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor.



'BU ANLAŞMA ÖLÜ DOĞMUŞTUR'

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki ülke arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırma anlaşması' imzalandığını duyurmuştu. Anlaşma Türkiye'den tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır" ifadeleri kullanıldı. Konuyu Yeni Asır'a değerlendiren Askeri İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Bu anlaşma ölü doğmuştur. Hukuki bir tarafı yoktur. Bu tür hamleler Türkiye'yi sınama hamleleridir" diye konuştu. ŞEYTAN ÜÇGENİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı ataklar nedeniyle Mısır, Ermenistan ve Yunanistan'ın şeytan üçgeni kurduğunu söyleyen Başbuğ, "Siyonist kanat bunun üzerinden politika yürütmeye çalışıyor. Azerbaycan'a yapılan saldırı, Yunanistan ve Mısır'ın atakları bunun göstergesi. Şimdi Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma da kağıt üzerinde kalacak olan karşılıksız bir anlaşmadır. Çünkü iki ülkenin deniz sınırı yok. Konu hukuğa gittiği anda iki ülke de kaybeder. O yüzden buna yanaşmıyorlar. Güç deneyerek bir şeyler elde etme gayretindeler. Bu gücü sınayacak olan da Yunanistan değil. Arka planda onu sahaya süren Fransa'dır. Almanya ve Fransa, Yunanistan'ı gaza getirip sahaya sürmek istiyor. Ama Türkiye hamleleriyle oyunu gördüğünü gösterdi" dedi.