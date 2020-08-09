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Haberler Gündem Sağık Bakanı Koca 4 ildeki pozitif vaka artışlarını açıkladı

Sağık Bakanı Koca 4 ildeki pozitif vaka artışlarını açıkladı

, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. , mayıs ayına göre artış oranının olduğu dört ili de örnek gösterdi ve uyardı.

Sağık Bakanı Koca 4 ildeki pozitif vaka artışlarını açıkladı

09.08.2020, 19:21 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020,19:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mayıs ayına göre artış oranının olduğu dört ili de örnek gösterdi ve uyardı.

Bakan Koca'nın twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

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