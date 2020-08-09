Sağık Bakanı Koca 4 ildeki pozitif vaka artışlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mayıs ayına göre artış oranının olduğu dört ili de örnek gösterdi ve uyardı.

TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020