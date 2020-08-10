Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020
Milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit 2 polis için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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