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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit 2 polis için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

10.08.2020, 11:33