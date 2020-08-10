Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. Koca mesajında, "Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

10.08.2020, 13:27