Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit Eren Bülbül için anlamlı paylaşım

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında anılıyor.

Twitter hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" ifadelerini kullandı.