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Haberler Gündem Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı

Bakan Fatih Dönmez'den paylaşımı

Son dakika haberine göre, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'ten yeni bir görüntü paylaştı. Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.

Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı

12.08.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,11:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Oruç Reis'in görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

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