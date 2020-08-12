Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.
Akar, yaptığı açıklamada, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı! Hulusi Akar'dan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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