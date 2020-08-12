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Haberler Gündem Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı! Hulusi Akar'dan açıklama

'den 'a diyalog çağrısı! 'dan açıklama

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı , 'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, 'a diyalog çağrısında bulundu.

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı! Hulusi Akar'dan açıklama

12.08.2020, 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,15:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.

Akar, yaptığı açıklamada, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız." ifadelerini kullandı.

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