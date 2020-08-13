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Bakan Koca'dan 'mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

, salgınla mücadele mesajı verdi, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak" dedi.

Bakan Koca'dan 'mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

13.08.2020, 08:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.

Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şunlara yer verdi:

"Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım."

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