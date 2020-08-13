Korona hurafeleri yüzlerce cana mal oldu

ABD'dekİ bir tıp dergisinde yapılan araştırmada sadece virüsün değil, virüse karşı alınan 'yanlış önlemler' ve hurafeler nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı açıklandı. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisindeki verilere göre, yüksek dereceli alkol ve dezenfektan içen 800 kişi hayatını kaybetti.

YÜZDE 87'Sİ YANLIŞ

Metanol içen 5 bin 800'ü aşkın kişi ise hastaneye kaldırıldı ve 60'ı görme kaybı yaşadı. Hindistan'da inek dışkısı ve idrarının tüketilmesinin korona virüse karşı etkili olduğu söylentileri yayıldı. Zehirli bir bitki olan tatuladan yapılma bir içeceği içen 5'i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan'da da deve idrarının limonla karıştırılmasının mucizevi bir etkisi olduğu söylentileri yayıldı. 87 ülke üzerinde yapılan araştırmalarda, 2 bin 300 içeriğin yüzde 87'sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan sözde önlemlerin insanlar için tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin altını çizerek hükümetleri ve uluslararası kuruşları uyardı.