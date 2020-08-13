  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli "BJK" plakalı aracını hediye etti

Genel Başkanı Bahçeli "" plakalı aracını hediye etti

Genel Başkanı , "" plakalı otomobilini son yerel seçimde 'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper'e hediye etti. Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı. Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli BJK plakalı aracını hediye etti

13.08.2020, 14:48

MHP'den alınan bilgiye göre, Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHP Genel Başkanı Bahçeli "BJK" plakalı aracını hediye etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA