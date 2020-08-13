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Son dakika: 'den önemli duyuru!

Son dakika haberi... Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan bilgisi isteneceğini bildirdi.

Son dakika: ÖSYM'den önemli duyuru!

13.08.2020, 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,16:10

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.
Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.

DHA

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