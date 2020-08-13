‘Yunanistan kağıttan kaplanlık yapmasın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim konusunda yaptığı değerlendirmede, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 Haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



SİSTEM ÖZLEMLERİ BOŞA

Cumhur İttifakı Türkiye'nin ekonomik menfaatlerini, milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temine kararlıdır. Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir. Cumhuriyet'in 100. yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 Haziran ayında yapılacaktır.



BAĞLANTI KOPARILMAK İSTENİYOR

Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimlerin gündemin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlaması oldukça düşündürücüdür. Türkiye'yi Libya'dan, Suriye'den, hatta Doğu Akdeniz'den tecrit etmek için kuyruğa giren müstevli şarlatanlığın Beyrut-Ankara bağlantısını koparmak, ülkemizi içine hapsetmek amacıyla şiddet dolu bir eylem içinde olduğu vaki bir gerçektir. Lübnan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Dışişleri Bakanımız zamanlama itibariyle çok doğru bir hamle yapmışlardır. Fransa'nın saman altından su yürütme kurnazlığı ise müflis bir anlayışın çirkin tezahürü olarak kalmaya mahkumdur.



DOĞU AKDENİZ'DE AHLAKSIZ TERTİP

Diğer bir konu da Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasıdır. Mezkur iki ülke tarafından sınırlandırıldığı ilan edilen deniz alanının Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı barizdir. Libya'nın da deniz yetki alanlarına tecavüz edilmektedir. Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Yunanistan düşmanca tutum sergilemektedir. Ancak Türk milletinin şakası yoktur. Türkiye'nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi akla ziyan bir beklentidir.



'MAVİ VATANDAN VAZGEÇMEYİZ'

TÜRKİYE'NİN kara sularındaki pervasızlıkların nihai sonucunun denizin dibi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu'da kıstırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmez. 460 bin kilometrekarelik mavi vatanımızın tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu değildir. Oruç Reis ilhamını tarihten alarak, Akdeniz'i Türk gölüne çeviren ecdadımızın rotasından yüze yüze hakkımızı sonuna kadar müdafaa edecektir. Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur: Alemde şer bitmezse, Oğuz neslinde de er tükenmez. Yunanistan Lozan Antlaşması'nı çiğnemektedir" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE EGEMENLİK HAKLARINI SAVUNACAKTIR

YUNAN yönetiminin Meis Adası'ndan haksız şekilde 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı talep ettiğini hatırlatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Atina, Türkiye'yi Akdeniz'de durdurmaya kalkışmaktadır. Yunanistan'ın Ege'de alçakça işgal ettiği adalardan derhal çekilmesi, Akdeniz'de tahriklere son vermesi mecburiyettir. Yunanistan hiç kimseye güvenip de kağıttan kaplanlık yapmamalıdır. Türkiye egemenlik haklarını cesaretle savunacaktır."