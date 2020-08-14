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Başkan Erdoğan memleketine geldi

Başkan , baba ocağı ’nin Güneysu ilçesindeki konuta gitti. Başkan Erdoğan, yarın ’ne geçerek toplu açılış törenine katılacak.

Başkan Erdoğan memleketine geldi

14.08.2020, 22:17 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonunu memleketi Rize'de geçirmek üzere bugün akşam saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, Güneysu İlçe Stadı'nda kendisin bekleyen makam otosuna binerek yoğun güvenlik önlemleri altında ilçe merkezine geldi.

İlçe merkezinde bir süre aracını durdurarak hemşehrileri ile görüşen Erdoğan, ardından dinlenmek üzere Merkez mahallesindeki konutuna geçti.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini makam aracından selamladı.

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK

Başkan Erdoğan yarın öğle saatlerine kadar evinde dinlenerek öğleden sonra Rize Valiliği'ne geçecek ve saat 16.00'da burada düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

Ardından Cengiz Holding tarafından yaptırılan otelin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Pazar günü ise yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

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