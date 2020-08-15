9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Terör örgütüne hava operasyonları ile de peş peşe darbe vuruluyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

10 GÜNDE 143 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğuna dikkat çekildi.

Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu. pic.twitter.com/fz99pgan7m