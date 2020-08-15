  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem 9 terörist etkisiz hale getirildi

9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli yaptığı açıklamada, " kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman son sayısı 143 oldu" dedi.

9 terörist etkisiz hale getirildi

15.08.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,17:29

Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Terör örgütüne hava operasyonları ile de peş peşe darbe vuruluyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

10 GÜNDE 143 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğuna dikkat çekildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

9 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA