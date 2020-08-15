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uyardı: Eski günlerde değiliz

Sağlık Bakanı , ", olmadığı " dedi.

Bakan Koca uyardı: Eski günlerde değiliz

15.08.2020, 16:45

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Koca, "Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" dedi.

DHA

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