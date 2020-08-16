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Haberler Gündem Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk

: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı , dün en açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.

Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk

16.08.2020, 10:12

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.

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