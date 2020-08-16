İbrahin Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:
"Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz"
The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020
The days of ordering Turkey around are over.
But if you still think you can try, be our guest.
You will pay the price.
Cumhurbaşkanlığından Joe Biden'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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