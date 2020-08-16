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Cumhurbaşkanlığından 'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı ’ın küstah sözlerine tepki gösterdi. Kalın, “Biden’ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı” dedi.

Cumhurbaşkanlığından Joe Biden'a sert tepki

16.08.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020,10:06

İbrahin Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz"

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