Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ATTIĞI ADIMLARI ANLATTIK"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık. Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik. Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük. Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu." dedi.



JOE BIDEN'A ÇOK SERT YANIT

Joe Biden'in ifadelerine ilişkin konuşan Çavuşoğlu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iradesi ile seçilmiş hükümeti, hükümet unsurları diye değerlendirmesi ilginç bir durum. Haddini aşan cümleler var. Bunların Kürt kelimesinden anladıkları teröristler. Kürtler elbette toplumun her kesiminde olacak fakat bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu noktada haddini aştığını görüyoruz. Darbe ile değil muhalefete destek vererek Başkan Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. 15 Temmuz'daki destek açıklamalarının samimiyetsiz olduğunu gördük. Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" şeklinde konuştu.

İSRAİL BAE ANLAŞMASI

Kudüs bizim kutsal davamızdır. Biz bu anlaşmaya şaşırmadık, kukla olduklarını kendi hakları da görüyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.