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Başkan Erdoğan Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Başkan , Başkanı 'u kabul etti. Görüşmede Başkanı da yer aldı.

Başkan Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

17.08.2020, 14:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti. Erdoğan, saat 14.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan burada Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul ediyor. Görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

DHA

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