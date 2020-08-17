Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, felaketten 21 yıl sonra yaptığı paylaşımda, "#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/iRzvLq5PMV — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020