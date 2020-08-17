  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı

'tan paylaşımı

, 1999 depreminin yıl dönümünde hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı

17.08.2020, 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, felaketten 21 yıl sonra yaptığı paylaşımda, "#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA