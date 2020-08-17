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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' paylaşımı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

17.08.2020, 09:50

Bakan Koca, Twitter hesabından maske takan çocuğun fotoğrafını, 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' notuyla paylaştı. Bakan Koca, "Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?" ifadelerini kullandı.

DHA

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