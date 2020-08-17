‘Yüz yüze eğitime geçmek sizin elinizde’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin 1 aylık öteleme ve sonrasındaki belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hala maske ve mesafeyi hiçe sayan insanlar bizi üzüyor" dedi.



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Uyarılarını bir Bakan olarak değil, bir "öğretmen" olarak yazdığını ifade eden Selçuk, "Lütfen yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun. Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, ""Öretmenim!" deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da... Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz lazım. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. 'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Lütfen maske takın."