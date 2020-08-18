AK Parti MKYK ve MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti MKYK ve MYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"Seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor. Devlet adamlığına yakışmayan bu derece saldırmayı mukayyese ettiğimiz zaman yaklaşımları ortada. Demokratlar ABD'de uzun yıllardır Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini belirteren Trump'ı hedef aldılar. Bunların başında da Biden var. Bunları söyleyenler bu kez çıkıp Türkiye'deki seçimleri hedef alıyor."

"Demokrat Parti'nin başkan adayının bu şekilde saldırıya geçmesi gerçekleri gözler önüne seriyor. Demokrasi ile yönetilen bir ülkenin seçimlerine müdahale etmekten bahsediyor. Bizler demokrasi konusunda ne kadar kıskanç olduğumuz gösterdik. Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Gerek 15 Temmuz'da o darbecilere, gerekse demokrasimize saldıranlara."

"Türk siyasi hayatına geçmiş ahlaktan yoksun bazı sözler vardır. Bugün CHP sözcüsü çıkmış Türkiye'nin seçimle gelen Cumhurbaşkanı'nı ABD siyasetine meze olmakla suçluyor. CHP sözcüsünün yaptığı açıklamalar utanç vericidir. CHP, Biden'ın zihniyetine benzer cümle kuranlara ne tepki verdi?"

"Bütün bu açıklamalar dünyanın her yerinde ortaya koyulurken siz Erdoğan'ın seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz diye ortaya koyan yetkililerinize karşı ne yaptınız? Buna bir kınama yaptınız mı? Herkes önce kendi evini süpürecek. Sürekli olarak demokratik tavır koymak yerine "ama"lı cümleler kuranlar önce kendi evinin önünü temizleyecek."

"KÜRT ÇOCUKLARI İÇİN ÖLÜM İSTİYORLAR"

Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza hakaret var. Geçmişte bunu yapmış olabilirler. Ama net ülkemizdeki Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu siyasetin lejyoneri olmaya asla ve asla iyi bakmaz. Bu oyun çok uzun zaman önce oynandı. Kendi çocuklarını savaşa göndermeyenler bu bölgedeki çocukları, Ortadoğu'daki çocukları kendi çıkarları için çeşitli savaşlara sürdüler ve yok ettiler. Şimdi bunu terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Kim PKK-YPG'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur. Bir parti demokrasiyi amasız savunuyorsa kimden gelirse gelsin saygı duyarız.

"BAŞKAN ERDOĞAN VE MİLLİ DEĞERLERİ HEDEF ALIYORLAR"

"Cumhurbaşkanımızı hedef alırken milli menfaatleri de hedef alıyorlar. Bu hiç kuşkusuz ki Cumhurbaşkanımız için bir gurur kaynağıdır. Çünkü hayalleri; Erdoğan gitsin Türkiye'nin milli kaynaklarından yararlanalım. Bunlara sessiz kalanlar utanmalı. Türk siyaseti için kazanım olarak görürüz. Ama sırf demokrasiyi savunmak, Cumhurbaşkanımıza saldırdıkları için sürekli olarak amalı cümleler kuranların demokrasiyi savunmak olmadığını iyi biliyoruz. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. Bunun başka analizi yoktur.

Darbe peşinde koşanların sözleri ordumuza da saldırı ve iftiradır. Eskiden birileri bizim elemanlar diyerek birilerine darbe yaptırıyordu. Türkiye bunları aşmıştır. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Kahraman ordumuz demokrasiye bağlıdır. Bir darbe girişimi karşısında Türk ordusunun ne yapacağını görmek isteyenler teröristlere ne yaptığına iyi baksın.

Dolayısıyla kimse bu şekilde şu anda Libya'da kahramanca görev yapan, Suriye'de terörle mücadele ederek sınırda terör devleti kurulmasını sağlayan kahraman ordumuzla ilgili böyle iftiralara başvurmasın. Ordumuz ülkemizin hak ve menfaatleri için görevinin başındadır.

"TÜRKİYE'YE HAKLARINIZDAN VE DURUŞUNUZDAN VAZGEÇİN BASKISI"

"Dünyadaki siyasi dengeler değişiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlarden vazgeçmesi, Libya'daki duruşundan vazgeçmesi durumunda ekonomisinin rahatlayacağı mesajları geliyor. Türkiye'nin demokratir duruşu nettir. Tüm dünyada ekonomik kriz büyürken, Türkiye pandemi dönemini çok iyi yönetti."

"YUNANİSTAN BOYUNU AŞIYOR"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi herhangi bir şekilde Kıbrıs Türklerini temsil etmeye ait bir yapı değildir. Dolayısıyla bu anlaşma korsan bir anlaşmadır. Böyle bir yetkisi yoktur. Rumlar ve Yunanlılar siz Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan burada fiili bir durum oluşturacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O Fransız da bu bölgedeki istikrarı umursamaz. Onlar çıkarlarına bakarlar. Eğer burada barış istikrar istiyorsanız masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yunanistan boyunu aşan işler peşinde koşuyor.