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Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı!

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Başkan Erdoğan, MKYK'nın ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek..

Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı!

18.08.2020, 16:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,17:04

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan, MKYK toplantısının hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek.

Milliyet'in haberine göre toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirilecek. Erdoğan'ın ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerini de MKYK toplantısında değerlendirebileceği ifade ediliyor.

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