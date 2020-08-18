Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.
DHA
Başkan Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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