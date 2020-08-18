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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

Başkan Erdoğan, 'i kabul etti

Başkan , Kulübü Başkanı 'i dün Çengelköy'deki 'nde kabul etti. Cengiz, Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

Başkan Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

18.08.2020, 17:48

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.

DHA

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