‘Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusu’

ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerde rakibi olan Demokrat Partili Joe Biden hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fox News canlı yayına katılan Trump, seçilecek ABD Başkanı'nın birinci sınıf satranç oyuncusu Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olması gerektiğini söyledi. Biden'ın göreve uygun olmadığını savunan Trump, "Joe kötü durumda, bunu kabul edelim. Belki bazıları onun için üzgün hissedecek, bazıları etmeyecek ama ülkemiz bunun için fazla önemli. Zehir gibi insanlarla uğraşıyorsunuz. O ülkelerde lider olan dünya standartlarında satranç oyuncuları ile uğraşıyorsunuz. Çok zeki insanlarla kapışmanız gerek. Ben hepsini iyi tanıyorum. Hepsiyle aramız iyi. Mesela Türkiye'de Erdoğan ile... Biden daha nerede olduğunu bilmiyor. Kötü durumda olan, nerede olduğunu bilmeyen ve artık konuşamadığı için bodrumundan çıkmaya korkan birine sahip olamayız" dedi.

'ONUNLA İYİ ANLAŞIYORUM'

Sözlerine devam eden ABD Başkanı, "Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. "Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun." Ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum" ifadelerini kullandı.



CONTE İLE DOĞU AKDENİZ GÖRÜŞMESİ

ERDOĞAN, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve İtalya arasında işbirliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

PUTİN İLE İŞBİRLİĞİ MESAİSİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı, korona virüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildiği belirtildi.

MUTABIK KALINDI

DOĞU Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın işbirliği ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı. İki liderin Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.