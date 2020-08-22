Albayrak’tan ‘Haydi bismillah’ paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı.



İLK FOTOĞRAF

Tüm Türkiye, Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı. Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi. Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/ Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dizelerini paylaşmıştı. Bakan Albayrak'n paylaşımında "Müjdeler Olsun" etiketini kullanması dikkat çekti.