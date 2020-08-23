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Haberler Gündem Giresun'dan acı haber! Sel felaketi

'dan acı haber! felaketi

Son dakika haberine göre 'da meydana gelen felaketinde ilk belirlemelere göre 1'i asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

Giresun'dan acı haber! Sel felaketi

23.08.2020, 09:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 1 asker ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız. Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. (Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı"

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

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