MTK yönetimi yeni yol haritasını belirledi

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yönetimi Ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısında yeni dönemde izlenecek yol haritasını belirledi.



ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Covid-19 sürecinin ekonomiye ve sitedeki kuruluşlara yansımalarını değerlendiren yönetim kurulu üyeleri olası yeni salgın durumlarında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Korona virüs sonrası dijitalleşmenin önemine değinen MTK Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, site olarak dijitalleşme konusunu detaylı olarak görüştüklerini belirterek, bu yöndeki projeleri kısa sürede uygulamaya koyacakları müjdesini verdi.



SİTEMİZ GÜNCELLENECEK

MTK Sitesi olarak dijitalleşme yolundaki tüm fikirleri ve projeleri kısa sürede hayata geçireceklerini vurgulayan MTK Sitesi Başkanı Salkım, "Korona virüs temasa ve insanlar arasına mesafe koydu. Sıcak temas ile yapılan ticarette düşüş oldu. Ticaretin büyük kısmı artık dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor. E-ticaretin önemi giderek artıyor. Bu sürece uyum sağlamak ve üyelerimizin sanal ortamlarda daha hızlı hareket edebilmesini sağlamak için dijitalleşme alanımızdaki tüm projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kısa sürede üyelerimizin sektör bazlı listeleri, adresleri ve iletişim bilgileri resmi web sitemizde güncellenmiş olacak. Sürecin devamında ise sitemizin daha fazla kitleye ulaşması noktasında dijital reklamlar ile besleme yapılacak" diye konuştu.



EN AZ ZARARLA ATLATACAGIZ



MTK Sitesi'nin ikinci dalga virüs salgınının yaşanması halinde tüm önlemleri alacak kapasitede olduğunu ifade eden Salkım, site içerisinde maske üretimi ve tıbbi malzeme üreten işletmelerin her duruma hazırlıklı olduğunu açıkladı. Mart ayında başlayan korona virüs sürecinde ekonominin şimdilerde olumlu sinyaller verdiğini ancak salgında yeni vakalarda yaşanan artışla sürecin bulanık bir görünüm kazandığını dile getiren Salkım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekstil sektörü uluslararası ekonomideki en küçük etkileri en hızlı hisseden sektördür. Bu süreçte özellikle gelinlik ve damatlık sektörü büyük yara almıştır. Ancak devletimizin verdiği destekler sayesinde süreci en az zararla atlatacağımıza inanıyoruz."

Tolga TEKİN