Eş başkan değil onursal koordinatör!

İzmir'de 31 Mart seçimlerinden bu yana Gaziemir Belediyesi'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği konuşulan CHP'li Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'dan çok konuşulacak bir adım geldi. Deniz Arda, kendisine Google arama motorunda bile örneği çıkmayan bir unvan icat etti. Deniz Arda'nın, Gaziemir Belediyesi ismi ve logosuyla bastırdığı kartvizitte 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi' sıfatını kullandığı görüldü. Eşi Halil Arda'yı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde bile yalnız bırakmayan Deniz Arda'nın bu kartviziti olay oldu.



TELEFONU AÇMADI

Yeni Asır, kartvizitle ilgili görüşünü almak üzere Deniz Arda'yı aradı. Arda, "Bir kartvizit bastırmışsınız. Göreviniz hayırlı olsun. Bu doğru mudur?" sorumuza "Sizi duyamıyorum, yoldayım, ben sizi daha sonra arayayım" dedi ve telefonu kapattı. Deniz Arda, daha sonraki aramalarımıza ise cevap vermedi. Deniz Arda'nın belediyedeki icraatları aylardır Gaziemir'de en çok konuşulan konuların başında yer alıyor. Başta Yurtdışı Akademik Burs Ofisi ve Dış İlişkiler Ofisi personeli olmak üzere çalışanlara kurduğu whatsapp grupları üzerinden talimat verdiği öne sürülen Deniz Arda ile ilgili en çok konuşulan iddia ise, doktora tezi danışmanı Yücel Aksan'ı belediyeye bağlı Seydaş A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi yaptırdığı ve Aksan'ın oğlu Metehan Günörmüş'ü de belediyede işe yerleştirdiği yönünde.





ATMACA ÖNERGE VERDİ

Aksan'ın oğlu Metehan Güngörmüş'ün belediyede işe yerleştirildiği iddialarının ardından Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, bir soru önergesi verdi. Önergeye belediye başkan yardımcısı Azime Melika Uysal imzasıyla verilen yanıtta Metehan Güngörmüş'ün 1. derece mühendis kadrosu karşılığı sözleşmeli personel olarak işe alındığı belirtildi. Belediye, Güngörmüş'ün Yücel Aksan'ın oğlu olup olmadığı yönündeki soruyu ise, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu gerekçe göstererek cevap vermedi.

3 SUÇLAMADAN DAVA AÇILDI

Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan ve 15 Temmuz gecesi skandal paylaşımlara imza atan Başkan Arda için 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşması 17 Aralık 2020'de görülecek davada Arda hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din mezhep cinsiyet, bölge farklığına dayanarak alenen aşağılama suçlamaları yer alıyor.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Deniz Arda'nın 'Onursal Koordinatör' sıfatını kullandığı kartvizit sosyal medyanın da diline düştü. İşte yapılan bazı yorumlar:

● Basri Koyuncuoğulları: Onursal koordinatör bence başkandan da önce yetki ve karar sahibi demek olmuş. Bence hemen bu kart ve unvan iptal edilmeli.



● Tüm Yerel Sen İzmir 2. Nolu Şube Başkanı Özgür Işık: Buradan İzmir milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanına soruyorum? CHP'nin ilçe başkanını saymayan, parti politikalarını hiçe sayan Halil Arda'yı ne zaman göreceksiniz? Bu başkana ne zaman dur denilecek!



● Eser Buğa: AK Parti'ye ve MHP'ye çamur atarlar lafa gelince...



● Mustafa Özkeskin: Meşhur çapacı vekil Tacettin Bayır ne oldu ses vermiyorsun? Halil Arda konusunda bir açıklama bekliyoruz.



● İsmail Yıldız: Çok yazık ediliyor İzmir'e ve CHP'ye.. İnsanlar artık şeffaflık ve dürüstlük arıyor.



BAŞKAN ARDA: O BENİM YOL GÖSTERİCİM

Başkan Halil Arda, sürekli 'eş başkan' yakıştırması yapılan eşi Deniz Arda için daha önce çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Halil Arda, "Eşim bana büyük destek veriyor. Gönüllü olarak Gaziemir Belediyesi için çalışıyor. O benim siyasi danışmanım. Burada gizlenecek saklanacak bir şey yok. İyi bir danışman, iyi bir stratejist. Dünyayı, Avrupa'yı çok iyi tanıyan biri. Almanya'da doktorasını yapıyor. O benim yol göstericim Burs ofisi, kardeş belediyeler, Avrupa Birliği projelerinde en büyük danışmanımızdır. 100 kişilik bir kadın ordusuyla çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ERHAN GÜLENÇ