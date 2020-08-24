  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi

'li eski vekil 'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi

Hazırlık Komisyonu eski 'li milletvekili 'in dokunulmazlığının kaldırılması kararını verdi. HDP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. isimli kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi

24.08.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:13

Cinsel saldırı suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere kurulan Meclis hazırlık komisyonuna yazılı savunmasını vermişti.

Çelik'le ilgili dosyayı görüşen TBMM Hazırlık Komisyonu, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı verdi.

NE OLMUŞTU
2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA