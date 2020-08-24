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Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş açıklaması...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması...

24.08.2020, 11:24

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi bütün kaynaklarımız bu doğrultuda harekete geçirmek istiyoruz. Bir mikrosite açtık her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin bir fikri varsa değerlendirmek istiyoruz.

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