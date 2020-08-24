  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sulama havuzuna düşen geyik bayıltılarak kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen geyik bayıltılarak kurtarıldı

’de, sulama havuzuna gelen geyik, havuza düşerek mahsur kaldı. Veteriner tarafından bayıltılan geyik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen geyik bayıltılarak kurtarıldı

24.08.2020, 18:20

Tavas ilçesi Akyarlar Mahallesindeki sulama havuzuna sabah saatlerinde gelen geyik, su içmek geldiği havuza düşerek mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile geyiği kurtarmaya çalışması sonuçsuz kaldı. Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesine bağlı ekipler geyiğin düştüğü havuza geldi. Veteriner hekim tarafından bayıltılan geyiği itfaiye ekipleri havuza girerek kurtardı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK
Yapılan kontrollerde 7 yaşında ve erkek olduğu tespit edildi. Erkek geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesine bağlı ekipler tarafından gözetim altına alındı. Geyiğin kendisine gelmesi ve veteriner hekim tarafından yapılacak gerekli sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sulama havuzuna düşen geyik bayıltılarak kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA