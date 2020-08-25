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Başkan Erdoğan 'te bölge valileriyle toplantı yaptı

'nin 949. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'a giden Başkan Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı 'nde 'teki bölge valileriyle toplantı yaptı.

Başkan Erdoğan Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı

25.08.2020, 19:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı.

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