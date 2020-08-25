Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8G59tKQgXN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2020