Malazgirt ruhu canlandı

Başkan Rece Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü törenleri kapsamında dün Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programlara katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nden önce Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Ahlat'a helikopterle gelirken Van Gölü kıyısına inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni havadan inceledi.

MHP LİDERİ KARŞILADI

Başkan Erdoğan'ı Ahlat'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, ilk olarak Ahlat'taki Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün gerek Selçuklu'nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede, Ahlat'ta gerekse buradan çıkacağımız yolculukta Malazgirt'te birlikte Külliye'mizin açılışını yapacağız. Bu güzel gençlik parkımızın gençlere hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kurdeleyi bu dua mahiyetindeki ifadelerle kesiyoruz, ya Allah Bismillah....." dedi.





SELÇUKLU MEZARLIĞI'NDA DUA

Erdoğan, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binerek Okçular Vakfı'nın etkinlik alanına geldi. Törenler sırasında Erdoğan ve beraberindekiler maske takarken, Han Çadırı'nda geleneksel müzikleri dinleyip sohbet etti.

ALPARSLAN, FATİH VE ERDOĞAN İÇİN

Erdoğan ve beraberindekilerin gösteri alanına gelişi sırasında 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünün çalması dikkat çekti. Burada ilk olarak Okçular Vakfı sporcuları gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sırasında okçuların attığı son üç ok, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoğan için atıldı. Daha sonra Altay Okçuluk Kulübü üyeleri atlı okçuluk gösterisi yaptı. Erdoğan ve beraberindekiler, Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı gösteriye de izledi.





BASKAN'DAN MALAZGİRT PAYLASIMI

BAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Akıncı TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

HASAN AY

Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan sanatçı ve gençlerle yemekte bir araya geldi

Başkan Erdoğan Bitlis'te! Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı