Haberler Gündem MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Baknalığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

26.08.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,16:19