MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir.

TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Turkish Navy continues maritime trainings with Allied navies. Turkish frigate TCG BARBAROS and TCG BURGAZADA corvette have conducted maritime trainings with American destroyer USS WINSTON S. CHURCHILL at Eastern Mediterranean on 26 August 2020. https://t.co/dZ4QBWniD1