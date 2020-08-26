  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

MSB: ’de deniz eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Baknalığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " fırkateyni ve TCG korveti ile ABD muhribi WINSTON S.CHURCHILL tarafından 2020 günü, 'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

26.08.2020, 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020,16:19

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir.

TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA