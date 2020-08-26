Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü

HER fırsatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Erdoğan'ı övdü. Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nın ilk gününde yayınlanması için Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu bulunan 6 vatandaş ile söyleşi gerçekleştiren Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan papaz Craig Brunson da vardı. Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.

'TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ'

TRUMP, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız" diye konuştu. Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz" ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.