Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

BAKAN AKAR'DAN YENİ NAVTEX İLANI HAKKINDA AÇIKLAMA

Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman denizcilerimiz ilanda bulunuyorlar. Bizim faaliyetimiz olacak bunu bilin diyoruz. En sondan başlayayım. Bizim orada deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var.

Bu çerçevede biz faaliyelerimizi sürdürüyoruz. Bizim yaptığımız sismik çalışmalar ne varsa bunu gerektiği kadar sürdüreceğiz.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde;

AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 40.00 K - 034 52.00 D

36 31.63 K - 035 14.20 D

36 27.11 K - 035 08.32 D

36 28.03 K - 035 05.55 D

36 24.23 K - 035 04.07 D

36 32.00 K - 034 42.00 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 09:31)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20

AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 34.68 K - 035 31.97 D

36 14.90 K - 035 32.47 D

36 14.90 K - 035 49.13 D

36 34.73 K - 036 07.97 D

36 49.93 K - 035 52.97 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.