Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, özetle şunları söyledi:



NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Bizim Doğu Akdeniz'de çalışmalarımız var, hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bizim orada yaptığımız sismik çalışmalar var, bununla alakalı ne varsa gerektiği kadar bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı söz konusu değil. Orada hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz, çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa, o kadar yapılacak. Kendi sınırlarımızda hakkımızı yedirmeyiz. Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, faaliyetlerini engellemek, gibi şeyler boş hayaldir. Siz istediğiniz kadar arkanıza AB'yi alın, Avrupa'yı alın, dünyayı alın. Siz hiçbir zaman iki kere ikiyi beş yapamazsınız, bugün de yarın da dörttür. Biz haklıyız.



FRANSA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Bizim kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok. Ama bir damla suyumuzu da vermeyiz. Barışçıl biçimde sismik tarama yapıyoruz. Güney Kıbrıs'ta Fransızların üç uçağı var. Bunlar neden geldi buraya? Siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız var mı? Kabadayılık dönemi geçti. Herkesin hukuku, tarihi iyi bilmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde talebi üzerine ikmalini yaptığımız gemi, anlaşılmaz şekilde saatte 20 deniz mili süratle konvoy arasında geçiş yaptı. Sonra, 'Bu gemiler bize silah doğrulttu' dediler. Bunun gerçekleşmediğini NATO'da ispatladık. Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını, Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz. Enerji Bakanlığımız çalışmalarını sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler olarak faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Bugün yapılan NAVTEX İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi için yapılan planlı bir faaliyetle alakalıdır. Kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızdan bize karşı bir saldırıya müsaade etmeyeceğimizi, göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.



"LİBYA'DAKİ FAALİYETLER DEVAM EDECEK"

TÜRKİYE'nin Libya'daki çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Akar, "Biz Libya'da hem insani hem uluslararası hukuka uygun faaliyetler yapıyoruz, bunları sürdüreceğiz. Aleni konuları görmeyip olaya Türkiye'yi suçlayıcı bir bakışla yaklaşmak insanları gerçeğe götürmez. Libya Libyalılarındır. Libya'da eğitim merkezleri kurmak suretiyle Libyalı kardeşlerimize Silahlı Kuvvetler mensuplarımız eğitim veriyor. Bunun abartılması doğru değil" diye konuştu.



17 BİN 200 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

KUZEY Irak'ta sürdürülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "Pençe Harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar 'girilemez, ulaşılamaz' denilen yerlere Mehmetçik girdi, bütün o mağaraları, inleri başlarına yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Mehmetçiğimizle yaptığımız mücadele sonucunda bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Tek hedefimiz teröristler. 2015 Temmuz'undan bu yana da 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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