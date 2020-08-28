Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte her gün yüzlerce koronavirüs vakasıyla karşılaşan sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanma hakkı verilmişti. Sadece toplu taşımada değil kamuya ait sosyal tesislerden de yararlanma hakkı verilen sağlık çalışanlarına 31 Ağustost'a kadar bu hakkı kullanma süresi verilmişti. Koronavirüs salgınının kış döneminin yaklaşmasıyla tekrar artış göstermesi ve sağlık çalışanlarının yoğunluğunun devam etmesi nedeniyle, sağlık çalışanlarına tekrar toplu taşımayı ücretsiz kullanma hakkı ve kamuya ait sosyal tesisleri ücretsiz kullanma hakkı verildi. 28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde 31 Ağustos'a kadar toplu taşımayı ücretsiz kullanarak, bedava seyahat hakkı olan sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs döneminde verilen sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı ne zaman bitecek araştıranlar için, ücretsiz seyahat ve bedava kamuya ait sosyal tesisleri kullanım hakkının 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını belirtelim. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla bu süre şimdilik 31 Ocak olarak açıklandı. Koronavirüs salgınının ilerleyen günlerde nasıl bir durum yaşatacağı bilinmediği için 31 Ocak 2020 tarihinden sonra da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi uzatılabilir.

Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.