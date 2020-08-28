YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelere kayıt tarihinin uzatıldığını duyurdu.

YÖK'den yapılan açılmada, öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

YENİ BAŞVURU TARİHLERİ

Ykseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.



Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020' de, elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020' de yapılacaktı.

Böylelikle e-kayıt 4 gün (02 den 06 ya), şahsen kayıt 1 gün (04 den 05'e) uzatıldı.