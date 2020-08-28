  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

, üniversitelere tarihini uzattı

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 5 Eylül saat 17:00'ye kadar, elektronik (e-kayıt) yaptıracak adaylar ise 6 Eylül saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı

28.08.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,12:39

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelere kayıt tarihinin uzatıldığını duyurdu.

YÖK'den yapılan açılmada, öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

YENİ BAŞVURU TARİHLERİ

Ykseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.

Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020' de, elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020' de yapılacaktı.

Böylelikle e-kayıt 4 gün (02 den 06 ya), şahsen kayıt 1 gün (04 den 05'e) uzatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA