Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan payaşımında "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.