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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan payaşımında "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Muharrem Ayı mesajı

29.08.2020, 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,19:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan payaşımında "Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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