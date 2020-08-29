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Dolar 7.30’un altını gördü

Dolar 7.30’un altını gördü
Giriş Tarihi: 29.8.2020

HAFTANIN son işlem gününde Fed'in politika değişikliği ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin istifa kararıyla küresel piyasalar hareketli bir gün geçirirken, dolar kurunda aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Dolar dün gün içinde 7.30'un altına çekilerek 7.29'u gördü. ABD'li yatırım bankası JP Morgan stratejik raporunda dolar kurunun geri çekilebileceğine işaret ederek, "Dolar sat TL al" tavsiyesinde bulunmuştu. Öte yandan Pacific Investment Management Co.'ya (PIMCO) göre doların gelişen piyasa paraları karşısında zayıflaması için alan bulunması nedeniyle düşüş henüz yeni başlıyor.

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