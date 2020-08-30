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Haberler Gündem Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

2 ay daha uzatıldı

Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

31.08.2020, 00:20 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,00:32

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Detaylar gelecek...

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