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Haberler Gündem AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

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sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'a gösterdi. Çelik açıklamasında, " Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. ’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır." dedi.

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

31.08.2020, 10:49

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.

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